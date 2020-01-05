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    Жизнь

    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера

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    <p>29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе</p> <div></div> - Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера

    29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе

    Фото: instagram.com/kitty.spencer/

    Племянница принцессы Дианы ответила согласием на предложение своего возлюбленного, который старше ее на 32 года

    29-летняя Китти Спенсер станет женой 60-летнего миллионера Майкла Льюиса, владельца сети британских магазинов одежды Whistles. Отношения пары длятся уже более полутора лет. Леди Спенсер получила предложение от бойфренда накануне Рождества. «Она была на праздники в Кейптауне и рассказала об этом матери и всем остальным членам семьи. Они все любят Майкла», - цитирует Daily Mail слова одного из друзей Китти.

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    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера
    Фото: instagram.com/kitty.spencer/

    Влюбленные не замечают разницы в возрасте, хотя отец невесты на пять лет моложе своего будущего зятя. Для Китти этот брак станет первым, а Майкл уже был женат. У него есть трое взрослых детей.

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