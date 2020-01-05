Племянница принцессы Дианы выйдет замуж за престарелого миллионера



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29-летняя Китти Спенсер готовится к свадьбе Фото: instagram.com/kitty.spencer/

Племянница принцессы Дианы ответила согласием на предложение своего возлюбленного, который старше ее на 32 года

29-летняя Китти Спенсер станет женой 60-летнего миллионера Майкла Льюиса, владельца сети британских магазинов одежды Whistles. Отношения пары длятся уже более полутора лет. Леди Спенсер получила предложение от бойфренда накануне Рождества. «Она была на праздники в Кейптауне и рассказала об этом матери и всем остальным членам семьи. Они все любят Майкла», - цитирует Daily Mail слова одного из друзей Китти.

Влюбленные не замечают разницы в возрасте, хотя отец невесты на пять лет моложе своего будущего зятя. Для Китти этот брак станет первым, а Майкл уже был женат. У него есть трое взрослых детей.