Олег Винник и Александр Пономарев записали колядку к Рождеству



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Перед Рождеством Христовым Александр Пономарев, Олег Винник и его веб-вокалистка Таюне записали колядку

Александр Пономарев, Олег Винник и его бек-вокалистка Таюне поздравили страну с Рождеством Христовым совместным исполнением знаменитой колядки «Добрий вечір тобі, пане господарю!».

Черно-белое видео появилось на YouTube-канале Александра в рамках проекта «Пономарьов лайф студіо», где каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую.

Артистов связывает давняя дружба, поэтому первым реализовать свой творческий замысел Пономарев пригласил именно Винника.

Мужской дуэт чарующим народным голосом разбавила Таюне. Поскольку идея коллаборации возникла накануне праздников, решено было подарить украинцам именно колядку.

А черно-белый формат ролика выбран для того, чтобы зритель смог сконцентрироваться на главном и не отвлекаться на внешние элементы.

«Я бы таким колядникам все конфеты, которые есть в доме, отдала бы!», «Я никогда в жизни не слышала такой рождественской песни, непревзойденно», «Это шедевр прекрасных голосов!», «С первых слов мурашки по коже», «Это лучшее исполнение этой колядки!», «Божественные голоса!», «Замечательное сочетание фольклора и эстрадной манеры пения!» – не сдерживают своих эмоций украинцы.