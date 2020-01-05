Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)



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На снимках Малек позирует в покрытых пайетками вещах французского бренда

Ранее для французского бренда снимались Финн Вулфард из «Очень странных дел» и Киану Ривз

Французский модный бренд Saint Laurent показал кампанию мужской коллекции весна-лето 2020: ее лицом стал Рами Малек – актер, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» (и получивший за эту роль «Оскар»), и главный кандидат на роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде.

На снимках Малек позирует в покрытых пайетками вещах Saint Laurent, примеряет блестящие жакеты и лакированные туфли.