  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)

    • Розсилка
    <p>На снимках Малек позирует в покрытых пайетками вещах французского бренда</p> <div></div> - Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)

    На снимках Малек позирует в покрытых пайетками вещах французского бренда

    Ранее для французского бренда снимались Финн Вулфард из «Очень странных дел» и Киану Ривз

    Французский модный бренд Saint Laurent показал кампанию мужской коллекции весна-лето 2020: ее лицом стал Рами Малек – актер, сыгравший Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии» (и получивший за эту роль «Оскар»), и главный кандидат на роль главного злодея в новом фильме о Джеймсе Бонде.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)
    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)
    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)
    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)
    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)
    Рами Малек стал лицом новой кампании Saint Laurent (фото)

    На снимках Малек позирует в покрытых пайетками вещах Saint Laurent, примеряет блестящие жакеты и лакированные туфли.

     Читайте также: Зеленский начал год в Буковеле (фото)
    знаменитости Премия «Оскар» актер шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ