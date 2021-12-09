Настя Каменских: Моя подруга – суч... (видео)

Певица и ее близкие который день радуют поклонников зажигательными танцами

Певица Настя Каменских не упускает случая покрасоваться перед камерой. Почти каждый день артистка делится какими-то моментами из своей жизни с подписчиками ее страницы в Инстаграм. Несколько дней назад разместила в своей соцсети танец с мамой и крестной – народной артисткой Украины Аллой Кудлай. И вот теперь новое видео – к троице присоединилась лучшая подруга Каменских Анна Андрейчук. «Отмечайте подружку, о которой сразу подумали», – призвала певица фанов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

К слову, Анна Каменских очень поддержала Анну Андрейчук в период ее развода с Позитивом (настоящее имя – Алексей Завгородний), который выступал долгое время в паре с Надей Дорофеевой. Супруги прожили вместе семь лет. Настя помогала Ане справиться с тяжелым разрывом.

Видео зажигательного танца посмотрели уже почти полмиллиона подписчиков.