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    Настя Каменских: Моя подруга – суч... (видео)

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    Подруги дружны с детства - Настя Каменских: Моя подруга – суч... (видео)
    Подруги дружны с детства
    Фото: viva.ua

    Певица и ее близкие который день радуют поклонников зажигательными танцами

    Певица Настя Каменских не упускает случая покрасоваться перед камерой. Почти каждый день артистка делится какими-то моментами из своей жизни с подписчиками ее страницы в Инстаграм. Несколько дней назад разместила в своей соцсети танец с мамой и крестной – народной артисткой Украины Аллой Кудлай. И вот теперь новое видео – к троице присоединилась лучшая подруга Каменских Анна Андрейчук. «Отмечайте подружку, о которой сразу подумали», – призвала певица фанов.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    К слову, Анна Каменских очень поддержала Анну Андрейчук в период ее развода с Позитивом (настоящее имя – Алексей Завгородний), который выступал долгое время в паре с Надей Дорофеевой. Супруги прожили вместе семь лет. Настя помогала Ане справиться с тяжелым разрывом.

    Видео зажигательного танца посмотрели уже почти полмиллиона подписчиков.

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    Теги: Настя Каменских шоу-бизнес танец
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    Настя Каменских: Моя подруга – суч... (видео)