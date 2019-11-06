Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа



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Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения

Украинская исполнительница нечасто показывает в Instagram снимки своих родственников

Секс-символ украинского шоу-бизнеса в честь Настя Каменских опубликовала в Инстаграме фото своей мамы и трогательно поздравила ее с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и огромного счастья.

«Мое солнышко, моя мама! Я поздравляю тебя с днем твоего рождения и пожалуйста, оставайся такой же красивой и такой веселой, какая ты есть. А все остальное мы устроим», – обратилась к имениннице Каменских.

instagram.com/kamenskux

А поклонники новоиспеченной супруги рэпера подметили, что родительница 32-летней Насти выглядит невероятно молодо и свежо. Также выяснилось, что свои кудри Каменских унаследовала от мамы.

Напомним, Настя и Потап находяться в Мексике, где совмещают приятное с полезным: отдыхают на пляже и обхаживают местные телеканалы.