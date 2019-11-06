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    Шоу-биз

    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа

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    Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения - Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских трогательно поздравила маму с днем рождения

    Украинская исполнительница нечасто показывает в Instagram снимки своих родственников

    Секс-символ украинского шоу-бизнеса в честь Настя Каменских опубликовала в Инстаграме фото своей мамы и трогательно поздравила ее с днем рождения, пожелав ей крепкого здоровья и огромного счастья.

    «Мое солнышко, моя мама! Я поздравляю тебя с днем твоего рождения и пожалуйста, оставайся такой же красивой и такой веселой, какая ты есть. А все остальное мы устроим», – обратилась к имениннице Каменских.

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    instagram.com/kamenskux

    А поклонники новоиспеченной супруги рэпера подметили, что родительница 32-летней Насти выглядит невероятно молодо и свежо. Также выяснилось, что свои кудри Каменских унаследовала от мамы.

    Напомним, Настя и Потап находяться в Мексике, где совмещают приятное с полезным: отдыхают на пляже и обхаживают местные телеканалы.

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    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа
    Настя Каменских опубликовала фото молодой тещи Потапа

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    Настя Каменских Потап
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