Настя Каменских в микрошортах похвасталась плоским животиком на отдыхе
Настя Каменских и Потап
Даже на курорте артисты не забывают о спорте
Звезды украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап отдыхают в Мексике. Певица поделилась снимком с мужем, сделанным после тренировки. В кадре Настя и Потап хвастаются своими мышцами на руках. Секс-бомба показала накаченный пресс и стройные ноги.
«Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе», – написала Настя в Instagram.
Поклонники восхитились силой воли супругов и засыпали их комплиментами.
«Вы молодцы! В обычной жизни очень сложно бывает не сбиться с графика, а на отдыхе тем более», «Такой плоский животик. Настя прекрасна!», «Вы красавчики, лучшие, обожаю вас, Настюша, ты вообще», «Молодцы, браво», – написали фолловеры.