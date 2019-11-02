Настя Каменских в микрошортах похвасталась плоским животиком на отдыхе



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Настя Каменских и Потап

Даже на курорте артисты не забывают о спорте

Звезды украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и Потап отдыхают в Мексике. Певица поделилась снимком с мужем, сделанным после тренировки. В кадре Настя и Потап хвастаются своими мышцами на руках. Секс-бомба показала накаченный пресс и стройные ноги.

«Мы стараемся даже на отдыхе держать себя в тонусе», – написала Настя в Instagram.

Поклонники восхитились силой воли супругов и засыпали их комплиментами.

«Вы молодцы! В обычной жизни очень сложно бывает не сбиться с графика, а на отдыхе тем более», «Такой плоский животик. Настя прекрасна!», «Вы красавчики, лучшие, обожаю вас, Настюша, ты вообще», «Молодцы, браво», – написали фолловеры.

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