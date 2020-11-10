Настя Каменских показала, как выглядит утром без макияжа (фото)

Звезда обнажила талию и похвасталась стройностью и безупречной фигурой

Популярная украинская певица Настя Каменских активно делится с подписчиками моментами из своей жизни. Звезда показала, как выглядит утром. Она позировала в спортивной одежде и без макияжа.

Настя Каменских позировала в одной из комнат своего дома. Украинская певица всегда отмечает, что свое утро она начинает с занятий спортом. Поэтому артистка предстала в черном спортивном комплекте, состоящем из кроп-топа и лосин с золотистыми вставками и поясом. Звезда обнажила талию и похвасталась стройностью и безупречной фигурой.

«Умиротворенное утро перед супернасыщенным съемочным днем. Домой вернусь, скорее всего, поздно ночью», – написала Настя Каменских под фото.

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