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    Шоу-биз

    Настя Каменских показала, как выглядит утром без макияжа (фото)

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских показала, как выглядит утром без макияжа (фото)
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда обнажила талию и похвасталась стройностью и безупречной фигурой

    Популярная украинская певица Настя Каменских активно делится с подписчиками моментами из своей жизни. Звезда показала, как выглядит утром. Она позировала в спортивной одежде и без макияжа.

    Настя Каменских позировала в одной из комнат своего дома. Украинская певица всегда отмечает, что свое утро она начинает с занятий спортом. Поэтому артистка предстала в черном спортивном комплекте, состоящем из кроп-топа и лосин с золотистыми вставками и поясом. Звезда обнажила талию и похвасталась стройностью и безупречной фигурой.

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    Настя Каменских показала, как выглядит утром без макияжа (фото)
    Настя Каменских показала, как выглядит утром без макияжа (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    «Умиротворенное утро перед супернасыщенным съемочным днем. Домой вернусь, скорее всего, поздно ночью», – написала Настя Каменских под фото.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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