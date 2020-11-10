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    Шоу-биз

    Модель-трансгендер засветила грудь в откровенной съемке (фото)

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    Американская трансгендерная модель Тедди Квинливан - Модель-трансгендер засветила грудь в откровенной съемке (фото)
    Американская трансгендерная модель Тедди Квинливан
    Фото: @teddy_quinlivan

    Публикация знаменитости порадовала подписчиков, о чем они написали в комментариях

    Американская трансгендерная модель Тедди Квинливан, сменившая пол в 16 лет, поделилась откровенным кадром в соцсетях. Снимок появился на ее странице в Instagram.

    На размещенном кадре манекенщица позирует топлес с распущенными волосами, лежа на крыльях из перьев. Она также надела джинсы голубого цвета и золотой кулон. При этом обнаженная грудь 25-летней Квинливан закрыта белыми штрихами, которые она нарисовала в фотошопе.

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    instagram.com/teddy_quinlivan/

    Публикация знаменитости порадовала подписчиков, о чем они написали в комментариях. «Ты безумно красивая», «Самая сексуальная женщина», «Очень красивое фото», «Я твой фанат!», «Тедди, ты невероятная девушка», — высказывались поклонники.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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