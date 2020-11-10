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    Шоу-биз

    Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге

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    Певица Злата Огневич - Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге
    Певица Злата Огневич
    instagram.com/zlata.ognevich/

    Поклонники и подписчики страницы артистки не стали скрывать своего восхищения ее внешним видом

    Артистка взбудоражила воображение поклонников

    Певица Злата Огневич порадовала поклонников своими откровенными фото. В своем Инстаграме звезда опубликовала несколько чувственных монохромных снимков, на которых предстает в лифчике. Наряд артистки прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру и аппетитные изгибы тела.

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    Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге
    Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге
    Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге
    Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге
    Злата Огневич продемонстрировала красивую грудь в лифчике-кольчуге
    instagram.com/zlata.ognevich/

    На одной из фотографий Огневич предстает в бюстгальтере-кольчуге, который прикрыл грудь артистки. Поклонники и подписчики страницы Огневич не стали скрывать своего восхищения ее внешним видом.

    «Как же не хватало таких фото в твоей ленте», «Ты невероятная!», «Богиня! Фигурка — огонь!»,

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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