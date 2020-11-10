Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)

Певица подумала о личности женщины

Украинская певица Екатерина Бужинская примеряла дерзкий секси-лук. В своем Инстаграме артистка поделилась свежими снимками, на которых появилась в образе рок-дивы, надев кожаный плащ с кнопками, высокую обувь на каблуках и стильный картуз.

Екатерина не надела под плащ белье и пикантно засветила пышный бюст. Свой образ знаменитость дополнила эффектным мейком и массивными аксессуарами.

«Так сильная или слабая? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. В признании противоположностей кроется секрет гармонии и привлекательности. Личность женщины состоит из противоположностей. Вопрос лишь в том, готова ли женщина осознать их единство, взаимодействие и ценность обеих сторон. Я разная... и сильная, и слабая (в зависимости от ситуации). А к какой категории можете причислить себя вы?», - написала Бужинская.

В ответ фанаты звезды поделились своими ощущениями и не забыли порадовать кумира комплиментами.

«Невероятный образ», «Очень стильно! Роскошно выглядите», «Роскошная женщина! Восхищаюсь! Обожаю». Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.