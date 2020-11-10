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    Шоу-биз

    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)

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    Украинская певица Екатерина Бужинская - Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    Украинская певица Екатерина Бужинская
    instagram.com/buzhynska/

    Певица подумала о личности женщины

    Украинская певица Екатерина Бужинская примеряла дерзкий секси-лук. В своем Инстаграме артистка поделилась свежими снимками, на которых появилась в образе рок-дивы, надев кожаный плащ с кнопками, высокую обувь на каблуках и стильный картуз.

    Екатерина не надела под плащ белье и пикантно засветила пышный бюст. Свой образ знаменитость дополнила эффектным мейком и массивными аксессуарами.

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    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    Дерзкая Бужинская в кожаном наряде на голое тело взбудоражила поклонников (фльл)
    instagram.com/buzhynska/

    «Так сильная или слабая? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. В признании противоположностей кроется секрет гармонии и привлекательности. Личность женщины состоит из противоположностей. Вопрос лишь в том, готова ли женщина осознать их единство, взаимодействие и ценность обеих сторон. Я разная... и сильная, и слабая (в зависимости от ситуации). А к какой категории можете причислить себя вы?», - написала Бужинская.

    В ответ фанаты звезды поделились своими ощущениями и не забыли порадовать кумира комплиментами.

    «Невероятный образ», «Очень стильно! Роскошно выглядите», «Роскошная женщина! Восхищаюсь! Обожаю». Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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