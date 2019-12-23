Настя Каменских пришла на финал Х-фактора в полупрозрачном наряде



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Настя Каменских произвела фурор в финале популярного вокального шоу Фото: Instagram / kamenskux

Артистка в очередной раз поразила эпатажным образом

Секс-символ украинской поп-сцены Настя Каменских произвела фурор своим пикантным луком в финале вокального шоу Х-фактор. Певица блистала в кружевном полупрозрачном комбинезоне, украшенном блестящими камнями, под которым можно разглядеть черное боди. Пикантынми фото артистка поделилась на своей странице в Инстаграме.

Поклонники пришли в восторг от пикантного наряда Насти и засыпали ее комплиментами. Не удержался и супруг певицы Потап, который оставил ей сердечки в комментариях.