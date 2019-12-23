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    Шоу-биз

    Настя Каменских пришла на финал Х-фактора в полупрозрачном наряде

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    <p>Настя Каменских произвела фурор в финале популярного вокального шоу</p> <div></div> - Настя Каменских пришла на финал Х-фактора в полупрозрачном наряде

    Настя Каменских произвела фурор в финале популярного вокального шоу

    Фото: Instagram / kamenskux

    Артистка в очередной раз поразила эпатажным образом

    Секс-символ украинской поп-сцены Настя Каменских произвела фурор своим пикантным луком в финале вокального шоу Х-фактор. Певица блистала в кружевном полупрозрачном комбинезоне, украшенном блестящими камнями, под которым можно разглядеть черное боди. Пикантынми фото артистка поделилась на своей странице в Инстаграме.

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    Настя Каменских пришла на финал Х-фактора в полупрозрачном наряде
    Настя Каменских пришла на финал Х-фактора в полупрозрачном наряде
    Настя Каменских пришла на финал Х-фактора в полупрозрачном наряде
    Фото: Instagram / kamenskux

    Поклонники пришли в восторг от пикантного наряда Насти и засыпали ее комплиментами. Не удержался и супруг певицы Потап, который оставил ей сердечки в комментариях.

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    Х-фактор знаменитости Настя Каменских самые сексуальные певица шоу-бизнес Потап
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