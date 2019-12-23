Верку Сердючку приглашали на гей-парады в Нидерланды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинский шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки рассказал о своей поездке на большой гала-концерт победителей «Евровидения» в Амстердам, а также сделал признание о гей-парадах

Ведущая Катя Осадчая встретилась с Сердючкой в Нидерландах, куда артистка прибыла ради участия в гала-шоу всех звезд песенного конкурса Het Grote Songfestivalfeest.

Осадчая предположила, что победители «Евровидения» могут завидовать Сердючке, ведь она стала хедлайнером концерта и сорвала аплодисменты публики, хотя в 2007-м году заняла лишь второе место.

«Каждому свое. В тот год, когда мы участвовали, победила Мария Шерифович. И где она? Вот где? Если бы я победила, многие люди сошли бы с ума», — заявила Сердючка.

Также артистка призналась, что ее приглашают выступить на гей-парадах, но она просто устала исполнять один и тот же репертуар.

«Зовут, все время зовут на гей-прайды. Даже платят деньги, другие так еду, даже доплачивают. Я уже задолбалась петь это «Зибен люлю». Сегодня мучилась просто физически. Будто мне уже 16, а мне говорят: «Надень шортики!» Ну я выросла уже!» — заявила Сердючка.

Осадчая отметила, что после триумфальной премьеры нового хита Сердючки Make It Rain Champagne стали ходить слухи о том, что звезда опять собралась покорять «Евровидение».

«Где логика? Все объявили по телевизору, в новостях, что Андрей Данилко сидит в жюри. Ну да, мы живем в стране мечты, страна в смартфоне, могут быть всякие сюрпризы. Может Верка Сердюка и хочет, но Данилко против», — заверил шоумен.