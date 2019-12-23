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    Шоу-биз

    Верку Сердючку приглашали на гей-парады в Нидерланды

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    Верку Сердючку приглашали на гей-парады в Нидерланды

    Украинский шоумен Андрей Данилко в образе Верки Сердючки рассказал о своей поездке на большой гала-концерт победителей «Евровидения» в Амстердам, а также сделал признание о гей-парадах

    Ведущая Катя Осадчая встретилась с Сердючкой в Нидерландах, куда артистка прибыла ради участия в гала-шоу всех звезд песенного конкурса Het Grote Songfestivalfeest.

    Осадчая предположила, что победители «Евровидения» могут завидовать Сердючке, ведь она стала хедлайнером концерта и сорвала аплодисменты публики, хотя в 2007-м году заняла лишь второе место.

    «Каждому свое. В тот год, когда мы участвовали, победила Мария Шерифович. И где она? Вот где? Если бы я победила, многие люди сошли бы с ума», — заявила Сердючка.

    Также артистка призналась, что ее приглашают выступить на гей-парадах, но она просто устала исполнять один и тот же репертуар.

    «Зовут, все время зовут на гей-прайды. Даже платят деньги, другие так еду, даже доплачивают. Я уже задолбалась петь это «Зибен люлю». Сегодня мучилась просто физически. Будто мне уже 16, а мне говорят: «Надень шортики!» Ну я выросла уже!» — заявила Сердючка.

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    Верку Сердючку приглашали на гей-парады в Нидерланды
    Верку Сердючку приглашали на гей-парады в Нидерланды
    Верку Сердючку приглашали на гей-парады в Нидерланды

    Осадчая отметила, что после триумфальной премьеры нового хита Сердючки Make It Rain Champagne стали ходить слухи о том, что звезда опять собралась покорять «Евровидение».

    «Где логика? Все объявили по телевизору, в новостях, что Андрей Данилко сидит в жюри. Ну да, мы живем в стране мечты, страна в смартфоне, могут быть всякие сюрпризы. Может Верка Сердюка и хочет, но Данилко против», — заверил шоумен.

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