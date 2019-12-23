«Мы очень скучаем»: Олег Винник устроил концерт в финале Х-фактора (фото, видео)



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Перфоманс Олега Винника превратился в мини-концерт

Кумир миллионов поддержал суперфиналистку вокального шоу

Олег Винник феерически вернулся в 10-й юбилейный сезон проекта «Х-фактор» на СТБ. В финале вокального шоу Артист №1 выступил в дуэте с одной из участниц - Элиной Иващенко, исполнив свою авторскую композицию, лирическую балладу «Мати каже правду». Видео дуэта меньше чем за сутки попало в тренды YouTube, собрав более 200 тыс. просмотров, и с большим отрывом стало самым популярным среди роликов данного прямого эфира. А сам Олег пожелал девушке победы.

«Друзья, у этой девочки большое будущее. У нее глубокая и чистая душа. Чувственная, настоящая. И мне очень приятно, что она знает, о чем поет», - сказал Винник на сцене.

Однако, на этом сюрпризы от певца не закончились. С юбилеем вокальное шоу, в котором музыкант провел за судейским столом два сезона, Олег Винник поздравил сразу тремя своими хитами. Перфоманс артиста превратился в мини-концерт. «Нино», «Вовчицю» и «Наталя-Наталі» подпевал весь зал. А член жюри NK Настя Каменских и вовсе разоткровенничалась: «Олег, ты не представляешь, как мы по тебе скучаем! Такие теплые воспоминания... Как-то так прикипели к тебе и очень скучаем», - поделилась она в эфире шоу.

К певице присоединились поклонники артиста в соцсетях:

«Ну Вы и зажгли своим выступлением! Какой задор! Какой темперамент! Какое обаяние! Какая страсть! Блеск в глазах, в сердце – огонь! Вы пылали на сцене! Это было неповторимо, трогательно, ярко!», «Великолепное выступление! Зрители Х-фактора за вами тоже очень скучают», «Мы были счастливы увидеть Вас снова на Х-факторе. Чудесный вечер!» - пишут они в своих комментариях.