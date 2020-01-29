  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину

    • Розсилка
    <p>Настя Каменских поделилась некоторыми деталями их с Потапом совместной жизни</p> <div></div> - Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину

    Настя Каменских поделилась некоторыми деталями их с Потапом совместной жизни

    Молодожены смутили своими историями молдавского певца Дана Балана

    Потап и Настя не расстаются даже на съемках - супруги стали наставниками украинской версии шоу «Голос». Таким образом, молодожены могут проводить друг с другом каждую свободную минутку. Несмотря на то, что Каменских крайне редко рассказывает о личной жизни, девушка поддержала мужа в его беседе с Даном Баланом. При этом супруги смутили своими историями молдавского певца. Потап заявил, что они с женой вместе принимают ванну.

     «Вы моете друг друга?!» - смутился Балан, чем привлек внимание возлюбленной музыканта.

    1 з 88
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину
    Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину

    Девушка разоткровенничалась о браке с Потапом, поделившись некоторыми деталями их совместной жизни. Каменских кокетливо уточнила, что они с возлюбленным моют другу другу спинку. Сам Балан на слова певицы отреагировал спокойно, не став расспрашивать Настю о личном.

    «Да, знаешь, как романтично помыть друг другу спинку», - заверила певица.

     Читайте также: Как выглядит шикарный особняк бывшей жены Януковича в аннексированном Крыму (фото)

     

    Настя Каменских певица Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ