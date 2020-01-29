Настя Каменских призналась, что моет Потапу спину



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Настя Каменских поделилась некоторыми деталями их с Потапом совместной жизни

Молодожены смутили своими историями молдавского певца Дана Балана

Потап и Настя не расстаются даже на съемках - супруги стали наставниками украинской версии шоу «Голос». Таким образом, молодожены могут проводить друг с другом каждую свободную минутку. Несмотря на то, что Каменских крайне редко рассказывает о личной жизни, девушка поддержала мужа в его беседе с Даном Баланом. При этом супруги смутили своими историями молдавского певца. Потап заявил, что они с женой вместе принимают ванну.

«Вы моете друг друга?!» - смутился Балан, чем привлек внимание возлюбленной музыканта.

Девушка разоткровенничалась о браке с Потапом, поделившись некоторыми деталями их совместной жизни. Каменских кокетливо уточнила, что они с возлюбленным моют другу другу спинку. Сам Балан на слова певицы отреагировал спокойно, не став расспрашивать Настю о личном.

«Да, знаешь, как романтично помыть друг другу спинку», - заверила певица.