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    Шоу-биз

    Оля Полякова показала с кем веселилась в США

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    Оля Полякова показала с кем веселилась в США

    В Америке на представлении Cirque du Soleil встретились Филипп Киркоров и украинская певица Оля Полякова

    Популярная украинская певица Оля Полякова повеселилась в США со своим другом — Филиппом Киркоровым.

    Об этом свидетельствуют кадры в сториз певицы. «Вот человек, которого я скрывала от всех», — пишет Полякова.

    Она также радуется, что может «положить голову на грудь» старому другу. «Мы на независимой территории», — подчеркивает Киркоров, который активно выступает в оккупированном Россией Крыму и поддерживает политику Владимира Путина.

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    Оля Полякова показала с кем веселилась в США
    Оля Полякова показала с кем веселилась в США

    Киркоров также опубликовал видео, где он и Полякова встречаются с артистами Cirque du Soleil. Во время этой встречи он заявил, что границы и национальности не имеют значения для творческих людей.

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