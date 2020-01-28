Оля Полякова показала с кем веселилась в США



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В Америке на представлении Cirque du Soleil встретились Филипп Киркоров и украинская певица Оля Полякова

Популярная украинская певица Оля Полякова повеселилась в США со своим другом — Филиппом Киркоровым.

Об этом свидетельствуют кадры в сториз певицы. «Вот человек, которого я скрывала от всех», — пишет Полякова.

Она также радуется, что может «положить голову на грудь» старому другу. «Мы на независимой территории», — подчеркивает Киркоров, который активно выступает в оккупированном Россией Крыму и поддерживает политику Владимира Путина.

Киркоров также опубликовал видео, где он и Полякова встречаются с артистами Cirque du Soleil. Во время этой встречи он заявил, что границы и национальности не имеют значения для творческих людей.