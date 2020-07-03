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    Шоу-биз

    Настя Каменских снялась топлес на дне бассейна

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    Певица Настя Каменских - Настя Каменских снялась топлес на дне бассейна
    Певица Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux/

    Многие подписчики сделали вывод, что звезда полностью обнажена

    Певица Настя Каменских в Instagram опубликовала очень красивый и романтичный кадр. На фотографии она запечатлена на дне бассейна. При этом без особого труда можно разглядеть ее прекрасный стан и красивую фигуру. Судя по всему, исполнительница на фотографии полностью обнажена.

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    instagram.com/kamenskux/

    «Водный ретрит», — подписала она фотографию.

    В комментариях пользователи оставили по традиции массу восторженных слов: «Русалочка», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе. Я так не могу», «Очень красиво получилось. Мне одному показалось, что Настя полностью обнажена?»

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