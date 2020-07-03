Настя Каменских снялась топлес на дне бассейна
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux/
Многие подписчики сделали вывод, что звезда полностью обнажена
Певица Настя Каменских в Instagram опубликовала очень красивый и романтичный кадр. На фотографии она запечатлена на дне бассейна. При этом без особого труда можно разглядеть ее прекрасный стан и красивую фигуру. Судя по всему, исполнительница на фотографии полностью обнажена.
instagram.com/kamenskux/
«Водный ретрит», — подписала она фотографию.
В комментариях пользователи оставили по традиции массу восторженных слов: «Русалочка», «Я завидую вам. Столько уверенности в себе. Я так не могу», «Очень красиво получилось. Мне одному показалось, что Настя полностью обнажена?»
Читайте также: Фото котов, которых поймали в самый смешной момент их жизни