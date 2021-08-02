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    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)

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    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Звезда доказала, что находится в превосходной форме

    Популярная украинская певица Настя Каменских показала поклонникам пикантный снимок с отдыха. Знаменитость продемонстрировала свои формы в соблазнительном купальнике.

    Соответствующее фото Каменских опубликовала на странице в Instagram. На фото артистка позировала в стильном купальнике лимонного оттенка с завышенной посадкой. Певица предстала перед поклонниками на балконе без макияжа и с собранными волосами в пучок.

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    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)
    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)
    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)
    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)
    instagram.com/kamenskux/

    Перед камерой Каменских сексуально выгнулась, похваставшись своей фигурой. Она засветила пышное декольте и округленные бедра.

    Пользователям сети понравился пикантный снимок Каменских в откровенном купальнике. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что артистка выглядит очень хорошо.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес
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    Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)