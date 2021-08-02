Настя Каменских сверкнула невероятными формами в пикантном купальнике (фото)
Звезда доказала, что находится в превосходной форме
Популярная украинская певица Настя Каменских показала поклонникам пикантный снимок с отдыха. Знаменитость продемонстрировала свои формы в соблазнительном купальнике.
Соответствующее фото Каменских опубликовала на странице в Instagram. На фото артистка позировала в стильном купальнике лимонного оттенка с завышенной посадкой. Певица предстала перед поклонниками на балконе без макияжа и с собранными волосами в пучок.
Перед камерой Каменских сексуально выгнулась, похваставшись своей фигурой. Она засветила пышное декольте и округленные бедра.
Пользователям сети понравился пикантный снимок Каменских в откровенном купальнике. Многие оставили приятные комментарии под публикацией, отметив, что артистка выглядит очень хорошо.
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