Есть ли у Дзидзьо возлюбленная после развода? Артист сделал признание

Артист назвал свои предпочтения в девушках

Украинский певец Дзидзьо после развода с супругой, певицей Slavia рассказал о личной жизни. Артист поведал, нашел ли себе новую возлюбленную или наслаждается холостяцкой жизнью.

Так, по словам Дзидзьо, у него нет времени на романтику. Знаменитость признался, что сейчас его сердце свободное, но заводить новые отношения пока не планирует, говориться в программе «Светская жизнь».

«Сейчас нет времени на это. У меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Не успеваю, ложусь спать в 2 часа ночи, встаю в 6 утра», – отметил артист.

Кроме того, Дзидзьо назвал свои предпочтения в девушках. Он отметил, что это должна быть особенная девушка, которая будет «милой сердцу».

«Милая, сердцу моему милая. Думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной», – озвучил знаменитость.

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