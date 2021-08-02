  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Есть ли у Дзидзьо возлюбленная после развода? Артист сделал признание

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Есть ли у Дзидзьо возлюбленная после развода? Артист сделал признание
    instagram.com/dzidzio/

    Артист назвал свои предпочтения в девушках

    Украинский певец Дзидзьо после развода с супругой, певицей Slavia рассказал о личной жизни. Артист поведал, нашел ли себе новую возлюбленную или наслаждается холостяцкой жизнью.

    Так, по словам Дзидзьо, у него нет времени на романтику. Знаменитость признался, что сейчас его сердце свободное, но заводить новые отношения пока не планирует, говориться в программе «Светская жизнь».

    «Сейчас нет времени на это. У меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Не успеваю, ложусь спать в 2 часа ночи, встаю в 6 утра», – отметил артист.

    Кроме того, Дзидзьо назвал свои предпочтения в девушках. Он отметил, что это должна быть особенная девушка, которая будет «милой сердцу».

    «Милая, сердцу моему милая. Думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной», – озвучил знаменитость.

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

    Читайте также: Олег Сенцов признался, что ему не дают видеться с ребенком: «Это больно и тяжело»
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Есть ли у Дзидзьо возлюбленная после развода? Артист сделал признание