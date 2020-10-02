Настя Каменских в белом бикини похвасталась роскошным телом



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Певица в очередной раз опубликовала снимок с отдыха

Украинская популярная певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время утреннего релакса.

На снимке Настя позирует в белом бикини, сидя на кровати и демонстрируя свой загар. Звезда выбрала такую позу, которая выигрышно подчеркивает ее длинные ноги.

«Доброе утро от тропической девушки», - подписала фото Каменских.

instagram.com/kamenskux/

Поклонники оценили фото артистки, отметив ее естественную красоту.

«Королева!», «Шикарная!», «Богиня любви и музыки!», «Как можно быть такой красивой?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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