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    Шоу-биз

    Настя Каменских в белом бикини похвасталась роскошным телом

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    <p>Певица в очередной раз опубликовала снимок с отдыха</p> <div></div> - Настя Каменских в белом бикини похвасталась роскошным телом

    Певица в очередной раз опубликовала снимок с отдыха

    Украинская популярная певица Настя Каменских продолжает наслаждаться отдыхом

    Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала фото, сделанное во время утреннего релакса.

    На снимке Настя позирует в белом бикини, сидя на кровати и демонстрируя свой загар. Звезда выбрала такую позу, которая выигрышно подчеркивает ее длинные ноги.

    «Доброе утро от тропической девушки», - подписала фото Каменских.

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    instagram.com/kamenskux/

    Поклонники оценили фото артистки, отметив ее естественную красоту.

    «Королева!», «Шикарная!», «Богиня любви и музыки!», «Как можно быть такой красивой?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

    Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

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