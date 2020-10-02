Рэп-дива Ники Минаж родила первенца от насильника
Рэперша объявила о своей беременности в июле
37-летняя Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти впервые стали родителями, сообщает журнал People. Ребенок появился на свет 30 сентября, однако пока не известны ни пол малыша, ни его имя.
Рэперша объявила о своей беременности в июле, опубликовав фотографии с округлившимся животом.
Ранее сообщалось, что у мужа Минаж есть две судимости: в 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, а в 2006 году получил 10 лет тюрьмы за непредумышленное убийство. В 2002 году он несколько раз выстрелил в живот некоему Ламонту Робинсону, отчего тот скончался. Из назначенных 10 лет заключения в тюрьме он провел 7. До мая Петти находился под надзором полиции по условию досрочного освобождения, сообщает Daily Mail.
Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.
Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.