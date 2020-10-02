Рэп-дива Ники Минаж родила первенца от насильника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Никки Минаж instagram.com/nickiminaj/

Рэперша объявила о своей беременности в июле

37-летняя Ники Минаж и ее супруг Кеннет Петти впервые стали родителями, сообщает журнал People. Ребенок появился на свет 30 сентября, однако пока не известны ни пол малыша, ни его имя.

Рэперша объявила о своей беременности в июле, опубликовав фотографии с округлившимся животом.

Ранее сообщалось, что у мужа Минаж есть две судимости: в 1995 году он был обвинен в изнасиловании 16-летней девушки, а в 2006 году получил 10 лет тюрьмы за непредумышленное убийство. В 2002 году он несколько раз выстрелил в живот некоему Ламонту Робинсону, отчего тот скончался. Из назначенных 10 лет заключения в тюрьме он провел 7. До мая Петти находился под надзором полиции по условию досрочного освобождения, сообщает Daily Mail.

Ранее белорусский модельер рассказал, как возил женщин в баню к Лукашенко. Одна из них стала известной телеведущей.

Как пишет «Скотч», с просьбой к нему обратился ректор Белорусского государственного университета (БГУ) Александр Козулин (модельер был художественным руководителем Центра молодежной моды). Дизайнер утверждает, что для него предложение было шоком, но отказаться он не мог.

Читайте также: Самая горячая миллиардерша Кайли Дженнер без лифчика показала красивую грудь