Настя Каменских в бикини приняла соблазнительную позу на берегу океана



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Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux/

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32-летняя Настя Каменских наслаждается жарким солнцем и делится «горячими» фото. Обладательница стройной фигуры предстала в черном бикини, которое дополнила парео с пестрым принтом.

Поклонники выказали свое восхищение в комментариях. «Фигура красивая у тебя очень», «Потрясающее фото и ты», «Огонь фигура», «Как статуэтка!», - написали пользователи.

Одним снимком в купальнике Настя не ограничилась. В Instagram Stories певица позировала перед зеркалом в бикини оливкового оттенка.

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