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    Шоу-биз

    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж

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    Андрей Богдан и Анастасия Сличная - Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Андрей Богдан и Анастасия Сличная

    По словам Насти, она хороша ладит с дочерями главы Офиса президента

    Подруга Андрея Богдана, Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях и общения с четырьмя его дочерьми от первого брака.В разговоре с Екатериной Осадчей для «Светской жизни» Настя призналась, хочет ли замуж за главу Офиса президента.

    «Мы часто бываем на каких-то мероприятиях, ходим в кино, очень активно проводим выходные, и к нам всегда приезжают друзья. Андрей меня не ограничивает: например, сегодня он пошел на футбол, а я пошла на «Мисс Украина Вселенная», но мне кажется, что он немного обиделся, и сказал: «Хорошо, езжай, а затем присоединяйся к нам!» - поделилась Сличная.

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    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж
    Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж

    Также Сличная рассказала, как общается с дочерями своего возлюбленного.

    «Да. Это четыре девушки, младшей из которых 11 лет. Я для них как старшая подружка», - отметила Настя.

    А вот получила ли она предложение замужества от главы Офиса президента, Сличная не призналась.

    «Я буду держать это в секрете», - сказала она, и на вопрос, хочет замуж за Богдана, сказала: «Конечно, да!».

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