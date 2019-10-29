Подружка Андрея Богдана призналась, хочет ли она за него замуж



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Андрей Богдан и Анастасия Сличная

По словам Насти, она хороша ладит с дочерями главы Офиса президента

Подруга Андрея Богдана, Анастасия Сличная рассказала о своих с ним отношениях и общения с четырьмя его дочерьми от первого брака.В разговоре с Екатериной Осадчей для «Светской жизни» Настя призналась, хочет ли замуж за главу Офиса президента.

«Мы часто бываем на каких-то мероприятиях, ходим в кино, очень активно проводим выходные, и к нам всегда приезжают друзья. Андрей меня не ограничивает: например, сегодня он пошел на футбол, а я пошла на «Мисс Украина Вселенная», но мне кажется, что он немного обиделся, и сказал: «Хорошо, езжай, а затем присоединяйся к нам!» - поделилась Сличная.

Также Сличная рассказала, как общается с дочерями своего возлюбленного.

«Да. Это четыре девушки, младшей из которых 11 лет. Я для них как старшая подружка», - отметила Настя.

А вот получила ли она предложение замужества от главы Офиса президента, Сличная не призналась.

«Я буду держать это в секрете», - сказала она, и на вопрос, хочет замуж за Богдана, сказала: «Конечно, да!».

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