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    Шоу-биз

    Самая известная модель плюс-сайз в бикини показала растяжки после родов и побрилась на камеру

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    Модель Эшли Грэм - Самая известная модель плюс-сайз в бикини показала растяжки после родов и побрилась на камеру
    Модель Эшли Грэм
    instagram.com/ashleygraham/

    В заключительной части видео американка демонстрирует подписчикам вблизи, как бреет подмышки

    Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала в соцсетях свое тело после родов. Видеозапись появилась в ее Instagram-аккаунте.

    В серии совмещенных роликов 32-летняя модель танцует перед камерой в бикини красного цвета, а затем позирует перед зеркалом в топе с глубоким декольте на шнуровке.

    Кроме того, в публикацию Грэм включила несколько кадров с семейного отдыха, на которых она собирается заняться каякингом и купает ребенка в саду. В заключительной части видео американка демонстрирует подписчикам вблизи, как бреет подмышки.

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    Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

    Пост знаменитости набрал 400 тысяч лайков. «Ты настоящее вдохновение. А это именно то, что нужно новоиспеченным мамам», «Обожаю твою естественность», «Красивая и душой, и телом», — похвалили ее комментаторы.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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