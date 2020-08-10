Самая известная модель плюс-сайз в бикини показала растяжки после родов и побрилась на камеру



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Модель Эшли Грэм instagram.com/ashleygraham/

В заключительной части видео американка демонстрирует подписчикам вблизи, как бреет подмышки

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм показала в соцсетях свое тело после родов. Видеозапись появилась в ее Instagram-аккаунте.

В серии совмещенных роликов 32-летняя модель танцует перед камерой в бикини красного цвета, а затем позирует перед зеркалом в топе с глубоким декольте на шнуровке.

Кроме того, в публикацию Грэм включила несколько кадров с семейного отдыха, на которых она собирается заняться каякингом и купает ребенка в саду. В заключительной части видео американка демонстрирует подписчикам вблизи, как бреет подмышки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 6 Авг 2020 в 7:09 PDT

Пост знаменитости набрал 400 тысяч лайков. «Ты настоящее вдохновение. А это именно то, что нужно новоиспеченным мамам», «Обожаю твою естественность», «Красивая и душой, и телом», — похвалили ее комментаторы.

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