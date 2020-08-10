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    Жизнь

    Режиссер «Ла-Ла Ленда» снял захватывающую короткометражку на iPhone (видео)

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    Режиссер Дэмьен Шазелл - Режиссер «Ла-Ла Ленда» снял захватывающую короткометражку на iPhone (видео)
    Режиссер Дэмьен Шазелл

    Фильм получил название «Каскадер»

    В Сети появился новый фильм, который снимали только на  iPhone. Короткометражка продолжительностью чуть более девяти минут расскажет о каскадере. Впрочем, название картина получила такое же — «Каскадер». В главной роли  — Том МакКомас. Он был дублером героев в сериалах «Полиция Чикаго», «Бэтвумен» и других.

    Идею создать фильм только при помощи телефона претворил в жизнь Дэмьен Шазелл, который получил известность благодаря «Одержимости» и «Ла-Ла Лэнду». Все сцены он снимал только на iPhone 11 Pro, поэтому кадры картины получились вертикальными.

    Ранее «Скотч» показывал уморительные фото о сложных отношениях кошек и ящериц.

    Кошки и ящерицы — это настолько разные животные, что сложно представить их в качестве лучших друзей или соседей по квартире. Но, как выяснилось, они могут вполне мирно сосуществовать на одной территории и даже тесно общаться... до поры до времени.

    Именно сложным отношениям хладнокровных рептилий и пушистых кошачьих посвящены эти 13 очень необычных и милых снимков.

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    знаменитости кино
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