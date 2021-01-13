Настя Каменских в гепардовом бикини вызвала фурор (фото)

Звезда примерила откровенный пляжный наряд

33-летняя певица Настя Каменских проводит отпуск на Мальдивских островах. Вчера артистка примерила эффектное бикини с анималистичным принтом, томно позируя в гостиной. Она распустила локоны и провела по волосам руками. Каменских направила взгляд в потолок и выставила бедро вперед.

«Каждый новый день вы видите впервые. Наслаждайтесь им, замечайте всю его красоту», — призвала Настя.

Поклонники осыпали исполнительницу комплиментами. «Купальник просто шикарный! Очень красиво смотрится на тебе!», «Сексуальная топ-модель», «Повезло Потапу с такой красоткой», «Вам пора ребеночка завести», — написали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

За три недели певица и ее спутник побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса