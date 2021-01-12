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    Шоу-биз

    51-летняя Дженнифер Лопес снялась в самом откровенном купальнике, который только можно представить (фото)

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    Певица Дженнифер Лопес - 51-летняя Дженнифер Лопес снялась в самом откровенном купальнике, который только можно представить (фото)
    Певица Дженнифер Лопес
    instagram.com/jlo/

    Артистка с удовольствием демонстрировала фотографу свое безупречное подтянутое тело, на котором выделяется каждая мышца

    51-летняя известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес продолжает радовать и вдохновлять своим примером фанатов по всему миру. На этот раз Джей Ло похвасталась пляжными снимками. Зимние каникулы артистка провела на островах Теркс и Кайкос, которые не зря называют райскими. Отдых выдался довольно активным — знаменитость осваивала различные виды спорта, среди которых оказался и популярный сапборд.

    «Как началась прошлая неделя, и как проходит нынешняя», — подписала фотографии звезда. На первом кадре она гордо позировала в купальнике, а на втором — куталась в пеструю куртку с цветочным принтом.

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    51-летняя Дженнифер Лопес снялась в самом откровенном купальнике, который только можно представить (фото)
    51-летняя Дженнифер Лопес снялась в самом откровенном купальнике, который только можно представить (фото)
    instagram.com/jlo/

    Конечно же, фолловеров больше заинтересовал снимок, сделанный во время отпуска. На нем Лопес запечатлена стоящей на сапборде с веслом в руке. На ней был эффектный слитный купальник насыщенного изумрудного цвета. Модель, выбранная актрисой, имеет откровенные вырезы и на бедрах, и на спине, и практически не оставляет места для воображения.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Том Круз превратит секретную военную базу в киностудию.

    Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес отдых
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