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    Жизнь

    Стали известны детали проведения «Евровидения» в 2021 году

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    Стали известны детали проведения «Евровидения» в 2021 году

    Мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, - заверил ведущий

    Международное вокальное состязание «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. О судьбе музыкального конкурса рассказал его комментатор, актер и комик Грэм Нортон, передает BBC News.

    Артист заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в этом году в привычном формате, в рамках которого музыканты из разных стран будут бороться за первое место. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

    Нортон также выразил сомнение в том, что вокальное соревнование «пройдет на стадионе с 20 тысячами зрителей».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Том Круз превратит секретную военную базу в киностудию.

    Об этом сообщает издание The Sun, отмечая, что новая локация нужна звезде для завершения его многострадального фильма «Миссия невыполнима — 7».

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    Теги: Евровидение Нидерланды шоу-бизнес
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