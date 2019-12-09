Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет



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50-летняя Дженнифер Лопес в этом году отметила свой юбилей\

Певица доказала, что и в ее возрасте жизнь только начинается.

50-летняя Дженнифер Лопес стала ведущей шоу Saturday Night Live. Она произнесла речь, посвященную уходящему году. Поп-дива призналась, что за 2019 год достигла многого, о чем «девочка из Бронкса» могла только мечтать.

Джей Ло спела композицию Santa Claus Is Coming to Town. После этого номера она внезапно появилась на сцене в своем легендарном платье Versace с откровенными разрезами, глубоким декольте и открытой спиной, которое впервые она надевала в 2000 году.

Сама звезда заметила, что сейчас она выглядит в этом наряде лучше, чем 19 лет назад. В сентябре она уже появлялась в этом наряде на показе весенне-летней коллекции бренда в Милане. Дженнифер, теперь мы ждем контрольного третьего раза.