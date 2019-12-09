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    Шоу-биз

    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет

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    <p>50-летняя Дженнифер Лопес в этом году отметила свой юбилей\</p> - Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет

    50-летняя Дженнифер Лопес в этом году отметила свой юбилей\

    Певица доказала, что и в ее возрасте жизнь только начинается.

    50-летняя Дженнифер Лопес стала ведущей шоу Saturday Night Live. Она произнесла речь, посвященную уходящему году. Поп-дива призналась, что за 2019 год достигла многого, о чем «девочка из Бронкса» могла только мечтать.

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    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет
    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет
    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет
    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет
    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет
    Дженнифер Лопес снова надела легендарное платье Versace спустя 19 лет

    Джей Ло спела композицию Santa Claus Is Coming to Town. После этого номера она внезапно появилась на сцене в своем легендарном платье Versace с откровенными разрезами, глубоким декольте и открытой спиной, которое впервые она надевала в 2000 году.

    Сама звезда заметила, что сейчас она выглядит в этом наряде лучше, чем 19 лет назад. В сентябре она уже появлялась в этом наряде на показе весенне-летней коллекции бренда в Милане. Дженнифер, теперь мы ждем контрольного третьего раза.

     

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