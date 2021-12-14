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    Найдена мертвой Вероника Форке — звезда «Кики» Педро Альмодовара

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    Актрису Веронику Форке нашли мертвой в&nbsp;ее доме в&nbsp;Мадриде - Найдена мертвой Вероника Форке — звезда «Кики» Педро Альмодовара
    Актрису Веронику Форке нашли мертвой в ее доме в Мадриде
    Фото из открытых источников

    Звезда фильма Педро Альмадовара «Кика» предположительно покончила с собой на фоне депрессии

    Испанскую актрису Веронику Форке нашли мертвой в ее доме в Мадриде. Об этом сообщилагазета El Mundo.

    Отмечается, что медики, которых вызвали на место происшествия, не смогли спасти 66-летнюю Форке.

    Предполагается, что причиной смерти Вероники стало самоубийство. Известно, что в последнее время актриса страдала от депрессии. Из-за подавленного состояния она покинула съемки испанской кулинарной телепрограммы Masterchef.

    Форке трижды удостоилась национальной испанской премии Гойя – за лучшую женскую роль в фильмах «Веселая жизнь» (1987) «Фернандо Коломо и Кика» (1994) Педро Альмодовара, а также за лучшую женскую роль второго плана в картине «Год пробуждения» (1987) Фернандо Труэбы.

    С 1981 года была замужем за режиссером Мануэлем Иборрой, у пары есть дочь.

    Напомним, в Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет. Причиной смерти он назвал тяжелую болезнь. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Теги: актриса самоубийство умер
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    Найдена мертвой Вероника Форке — звезда «Кики» Педро Альмодовара