Найдена мертвой Вероника Форке — звезда «Кики» Педро Альмодовара

Актрису Веронику Форке нашли мертвой в ее доме в Мадриде

Актрису Веронику Форке нашли мертвой в ее доме в Мадриде

Звезда фильма Педро Альмадовара «Кика» предположительно покончила с собой на фоне депрессии

Испанскую актрису Веронику Форке нашли мертвой в ее доме в Мадриде. Об этом сообщилагазета El Mundo.

Отмечается, что медики, которых вызвали на место происшествия, не смогли спасти 66-летнюю Форке.

Предполагается, что причиной смерти Вероники стало самоубийство. Известно, что в последнее время актриса страдала от депрессии. Из-за подавленного состояния она покинула съемки испанской кулинарной телепрограммы Masterchef.

Форке трижды удостоилась национальной испанской премии Гойя – за лучшую женскую роль в фильмах «Веселая жизнь» (1987) «Фернандо Коломо и Кика» (1994) Педро Альмодовара, а также за лучшую женскую роль второго плана в картине «Год пробуждения» (1987) Фернандо Труэбы.

С 1981 года была замужем за режиссером Мануэлем Иборрой, у пары есть дочь.

Напомним, в Москве умер режиссер Сергей Соловьев. Ему было 77 лет. Причиной смерти он назвал тяжелую болезнь. В январе прошлого года Соловьев пережил инсульт. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.