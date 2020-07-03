Леди Гага без лифчика показала красивую грудь (фото)



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34-летняя обладательница премий «Грэмми» Леди Гага решила немного развлечь себя и поклонников. instagram.com/ladygaga/

Звезда показала пикантное фото с глубоким декольте

Американская певица Леди Гага запечатлела себя в гостиной в домашней одежде. Леди Гага облачилась в полосатую трикотажную кофточку на молнии. Артистка не надела бюстгальтер, поэтому из-под расстегнутой молнии была видна ее красивая грудь.

Исполнительница хита Poker Face сделала образ более ярким с помощью макияжа. Она нанесла ярко-розовую помаду и нарисовала стрелки на глаза. В качестве аксессуаров певица выбрала золотые серьги-обручи. Звезда спрятала волосы под капюшон, чувственно приоткрыла рот и посмотрела в камеру.

instagram.com/ladygaga/

Артистка подчеркнула, что готовилась к съемке. «Когда ты делаешь макияж во время карантина просто потому что...» - подписала она фото.

Поклонники восхитились стараниями кумира выглядеть привлекательно и сексуально в домашних условиях. «Королева карантина», «По какому поводу? Мне нравится твой макияж», «Привлекательная леди», «Богиня», «Как пикантно!», «Прекрасна снаружи и внутри», «Чертовка», - отметили фолловеры.