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    Шоу-биз

    Леди Гага помирилась с Мадонной после долгой вражды

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    Леди Гага и Мадонна - Леди Гага помирилась с Мадонной после долгой вражды
    Леди Гага и Мадонна
    lux.fm

    Примирение состоялось на закрытой вечеринке

    «Оскар-2019» точно станет одним из самых «результативных» в карьере Леди Гаги — певица получила заветную статуэтку и наладила отношения с Мадонной.

    После торжественной церемонии Леди Гага продолжила празднование на закрытой вечеринке у Мадонны. 60-летняя певица собрала знаменитостей и запретила фотографам каких-либо изданий делать на ней снимки. Впрочем, фотографиями Мадонна поделилась сама в своем инстаграме. На одном из них она не просто позировала с Леди Гагой, но и нежно обнимала ее, будто близкую подругу. «Не переходите дорогу итальянским девчонкам», — шутливо подписала кадр Мэдж.


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    Звезды не общались более восьми лет. Конфликт разгорелся из-за песни Леди Гаги Born This Way в 2011 году. Мадонна заявила, что это плагиат на ее композицию Express Yourself, выпущенную в 1989 году.

    До суда дело не дошло, но британская исполнительница часто язвительно высказывалась в интервью в адрес коллеги. Сама же Леди в документальном фильме Five Foot Two призналась, что очень расстроилась из-за этой ситуации: «Я всегда уважала ее и до сих пор уважаю — и неважно, что она обо мне думает».

    Джерело: graziamagazine.ru

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