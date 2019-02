Леди Гага помирилась с Мадонной после долгой вражды



Леди Гага и Мадонна lux.fm

Примирение состоялось на закрытой вечеринке

«Оскар-2019» точно станет одним из самых «результативных» в карьере Леди Гаги — певица получила заветную статуэтку и наладила отношения с Мадонной.

После торжественной церемонии Леди Гага продолжила празднование на закрытой вечеринке у Мадонны. 60-летняя певица собрала знаменитостей и запретила фотографам каких-либо изданий делать на ней снимки. Впрочем, фотографиями Мадонна поделилась сама в своем инстаграме. На одном из них она не просто позировала с Леди Гагой, но и нежно обнимала ее, будто близкую подругу. «Не переходите дорогу итальянским девчонкам», — шутливо подписала кадр Мэдж.





Звезды не общались более восьми лет. Конфликт разгорелся из-за песни Леди Гаги Born This Way в 2011 году. Мадонна заявила, что это плагиат на ее композицию Express Yourself, выпущенную в 1989 году.

До суда дело не дошло, но британская исполнительница часто язвительно высказывалась в интервью в адрес коллеги. Сама же Леди в документальном фильме Five Foot Two призналась, что очень расстроилась из-за этой ситуации: «Я всегда уважала ее и до сих пор уважаю — и неважно, что она обо мне думает».

