«Нино» Олега Винника перепели в стиле семи стран мира

Артисты показали, как бы звучал этот хит в Ватикане, Грузии, Испании и других государствах

Опубликован оригинальный кавер на популярную песню Олега Винника «Нино». Одесский мужской вокальный секстет DukeTime показал, как бы прозвучала эта песня, если бы родилась на Ямайке, в Грузии, на Балканах и в других уголках планеты, сообщает «Главком». Во всех версиях песни она звучит a capella. При этом один из артистов

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Олег Винник

Артисты показали, как бы звучал этот хит в Ватикане, Грузии, Испании и других государствах

Опубликован оригинальный кавер на популярную песню Олега Винника «Нино». Одесский мужской вокальный секстет DukeTime показал, как бы прозвучала эта песня, если бы родилась на Ямайке, в Грузии, на Балканах и в других уголках планеты, сообщает «Главком».

Во всех версиях песни она звучит a capella. При этом один из артистов солирует, а остальные ведут ритм песни при помощи голосовых звуков. Никакие инструменты при исполнении не использовались.

Напомним, Олег Винник в настоящее время занят подготовкой к масштабному Всеукраинскому туру, который стартует 20 мая и охватит крупнейшие концертные площадки, а также более десяти стадионов страны. С новой программой «Ты в курсе» феномен украинской сцены проедет более 30 городов, даст около 45 концертов. По предварительным подсчетам, общее количество зрителей на концертах достигнет 200 тыс.

Летние гастроли исполнителя пройдут преимущественно на открытых площадках. В частности, Олег Винник выступит на самых современных, одних из новейших в Европе стадионах «Арена Львов» и «Черноморец». Завершится турне 7 ноября концертом в столичном Дворце спорта.