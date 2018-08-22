«Украинская Роксолана» Ольга Сумская празднует день рождения: творческий путь и яркие фото актрисы

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Ольга Сумская

Украинская народная артистка и телеведущая, Ольга Сумская празднует 52 день рождения 22 августа

Родилась будущая украинская звезда во Львове в 1966 году в семье Сумских - уже тогда известных артистов. В такой семье талант Ольги развивался стремительно и вскоре был представлен широкому кругу зрителей.

После окончания в 1987 году КГИТИ имени И. К. Карпенко-Карого, Сумская становится актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, на сцене которого сыграла в спектаклях «Самоубийца», «Бешеные деньги», «Дама без камелий», «Ревизор», «Сон в летнюю ночь» и «Невероятный бал». После театра она становится известной в кругах артистов и попадает в кино.

Популярность и любовь поклонников Ольге Сумской принесла роль Роксоланы в одноименном телесериале «Роксолана», а также в двух последующих частях телесаги «Восхождение на трон» и «Цветок империи». Красота Ольги Сумской не только в идеальных чертах и стройной фигуре: актриса умеет подчеркивать даное ей природой с помощью эксклюзивной одежды и украшений.

Ольга Сумская снялась и озвучила в более чем 50-ти фильмах, сериалах и мультфильмах. Ее творчество высоко оценили как в Украине, так и за рубежом. Актриса поражает не только талантом и красотой, но и любовью к украинскому языку и традциям.

Также Ольга Сумская в 1997-2008 гг. была ведущей программы «Империя кино» на «1+1», в 2009 году - программы «Утро» и «Место встречи», в 2006 году приняла участие в первом сезоне «Танці з зірками» на «1+1», а с 2013 года является експертом на СТБ в программе «Битва Экстрасенсов».