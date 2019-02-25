О жизни Селин Дион снимут фильм



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Селин Дион howmade.ru

Съемочный процесс начнется в следующем году

Режиссер Марк-Андре Лавуа готовится к съемкам англоязычного фильма о жизни певицы Селин Дион. Биографическая лента, которая получила название Cèline Before Celine, расскажет о жизни Дион до славы.

В фильме поведают о детстве Селин в Квебеке вместе с ее 14 братьями и сестрами. Семья звезды будет участвовать в создании фильма и предоставит съемочной группе семейные архивы. Одним из сценаристов картины станет Джимми Дион, племянник Селин. Съемки фильма начнутся в 2020 году.

Кроме этого в производстве находится еще один фильм о Селин The Power Of Love. Он посвящен жизни и творчеству певицы с 1960-х годов до сегодняшнего дня. Режиссером второй картины стал Валери Лемерсье.

Джерело: Buro 24/7