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    Фото

    Тайская королева пародии создает бюджетные копии звездных нарядов из еды

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    Тайская королева пародии создает бюджетные копии звездных нарядов из еды
    boredpanda.com

    Знаменитости блещут своими брендовыми нарядами тут и там. Бенджафхорн «Сине» Чецадакан не растерялась и повторила их. Чипсы, бекон и специи – в ход пошло все

    Сине, юная хозяйка онлайн-магазина одежды плюс-сайз, взорвала тайский интернет. Девушка скопировала роскошное платье актрисы Чомпу Арайя с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля, сделав свое собственное — из пакетов с креветочными крекерами.

    Бенчапорн «Сине» Чессадакарн из Ратчабури начала косплеить для продвижения своего магазина в интернете. Но она даже не подозревала, что ее фото получит столько внимания от интернет-юзеров и даже попадет на национальное ТВ.

    «Я в шоке. Я никогда не думала, что так много людей будут репостить мое фото. Я на каждом новостном канале», — прокомментировала Сине изданию Бангкок Коконатс.

    Пародийное платье Сине сделала из крекеров, которые продает ее мама. Как ей вообще пришла в голову эта идея? Ну просто Сине сразу же подумала о крекерах, когда увидела платье Чомпу.

    Вообще это не первый раз, когда Сине очень удачно удается ее бюджетный косплей. Все началось с копирования фото Хлои Морец несколько месяцев назад, затем были луки ледибоя Пой Тричада и даже сияющее в темноте платье актрисы Клэйр Дэйнс.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    «Я просто комбинирую одежду из своего магазина, чтобы спародировать знаменитостей. Мои друзья и семья думают, что это забавно, и удивляются, как я только это выдумала».

    Джерело: boredpanda.com

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