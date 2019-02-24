Тайская королева пародии создает бюджетные копии звездных нарядов из еды



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boredpanda.com

Знаменитости блещут своими брендовыми нарядами тут и там. Бенджафхорн «Сине» Чецадакан не растерялась и повторила их. Чипсы, бекон и специи – в ход пошло все

Сине, юная хозяйка онлайн-магазина одежды плюс-сайз, взорвала тайский интернет. Девушка скопировала роскошное платье актрисы Чомпу Арайя с красной ковровой дорожки Каннского кинофестиваля, сделав свое собственное — из пакетов с креветочными крекерами.

Бенчапорн «Сине» Чессадакарн из Ратчабури начала косплеить для продвижения своего магазина в интернете. Но она даже не подозревала, что ее фото получит столько внимания от интернет-юзеров и даже попадет на национальное ТВ.

«Я в шоке. Я никогда не думала, что так много людей будут репостить мое фото. Я на каждом новостном канале», — прокомментировала Сине изданию Бангкок Коконатс.

Пародийное платье Сине сделала из крекеров, которые продает ее мама. Как ей вообще пришла в голову эта идея? Ну просто Сине сразу же подумала о крекерах, когда увидела платье Чомпу.

Вообще это не первый раз, когда Сине очень удачно удается ее бюджетный косплей. Все началось с копирования фото Хлои Морец несколько месяцев назад, затем были луки ледибоя Пой Тричада и даже сияющее в темноте платье актрисы Клэйр Дэйнс.

«Я просто комбинирую одежду из своего магазина, чтобы спародировать знаменитостей. Мои друзья и семья думают, что это забавно, и удивляются, как я только это выдумала».

Джерело: boredpanda.com