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    Шоу-биз

    В Лос-Анджелесе вручили «Золотую малину»

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    В Лос-Анджелесе вручили «Золотую малину»

    Одним из лауреатов стал президент США

     Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручили «Золотую малину» - самую странную премию из всех возможных. Ее дают за антизаслуги в киноиндустрии.

     «Худшим фильмом» по версии критиков стала картина «Холмс & Ватсон» с Уиллом Феррелом и Джоном Си Райли в главных ролях. Она же получила приз как «Худший ремейк, подделка или сиквел».

    А вот худшим актером стал Дональд Трамп. Награду ему вручили за исполнение роли самого себя в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11». А еще президент США и «его нескончаемая мелочность» победили в номинации «Худшая экранная комбинация» за те же картины.

     «Фаренгейт 9/11» и «Смерть нации» - это документальные фильмы о выборах в Америке и последовавшем за ними президентстве Дональда Трампа.

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    кино премия
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