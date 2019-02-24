В Лос-Анджелесе вручили «Золотую малину»
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Розсилка
Одним из лауреатов стал президент США
Сегодня ночью в Лос-Анджелесе вручили «Золотую малину» - самую странную премию из всех возможных. Ее дают за антизаслуги в киноиндустрии.
«Худшим фильмом» по версии критиков стала картина «Холмс & Ватсон» с Уиллом Феррелом и Джоном Си Райли в главных ролях. Она же получила приз как «Худший ремейк, подделка или сиквел».
А вот худшим актером стал Дональд Трамп. Награду ему вручили за исполнение роли самого себя в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11». А еще президент США и «его нескончаемая мелочность» победили в номинации «Худшая экранная комбинация» за те же картины.
«Фаренгейт 9/11» и «Смерть нации» - это документальные фильмы о выборах в Америке и последовавшем за ними президентстве Дональда Трампа.