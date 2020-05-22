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    Жизнь

    В Португалии зверски убили рэпера, который хвастался богатой жизнью (фото)

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    Португальский хип-хоп-исполнитель Давид Мота - В Португалии зверски убили рэпера, который хвастался богатой жизнью (фото)
    Португальский хип-хоп-исполнитель Давид Мота
    Фото: @officialmotajr

    Тело долгое время не могли опознать из-за поздней стадии разложения

    Португальский хип-хоп-исполнитель Давид Мота, выступавший под псевдонимом Mota Jr, найден мертвым после исчезновения около двух месяцев назад. Об этом пишет The Sun в пятницу, 22 мая.

    Отмечается, что 28-летнего рэпера похитили грабители, которые, как считает полиция, запытали его до смерти. В соцсетях Мота регулярно публиковал сэлфи с драгоценностями, дорогими машинами и пачками денег. В своих композициях артист также рассказывал об образе жизни миллиардера, который ведет, однако на деле оказался совсем не богатым.

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    В Португалии зверски убили рэпера, который хвастался богатой жизнью (фото)
    В Португалии зверски убили рэпера, который хвастался богатой жизнью (фото)
    В Португалии зверски убили рэпера, который хвастался богатой жизнью (фото)
    В Португалии зверски убили рэпера, который хвастался богатой жизнью (фото)
    Фото: @officialmotajr

    Полиция предполагает, что грабители похитили его и пытали, чтобы вызнать, где он прячет деньги и драгоценности. Тело артиста нашли в 50 километрах от его дома в лесу. Отмечается, что его долгое время не могли опознать из-за поздней стадии разложения.

    Наиболее популярный трек с участием Mota Jr — Ca Bu Fla Ma Nau, записанный совместно с исполнителем Piruka. На момент написания заметки клип на него собрал более 21 миллиона просмотров.

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