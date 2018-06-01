  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Обнаженная в ванной: Настя Каменских полностью разделась в новом клипе

    • Розсилка
    Настя Каменских - Обнаженная в ванной: Настя Каменских полностью разделась в новом клипе
    Настя Каменских

    Украинская певица презентовала новую видеоработу на песню «Тримай»

    Участница популярного украинского дуэта «Потап и Настя», которая совсем недавно занялась сольной карьерой и создала проект NK, порадовала поклонников новым видеоклипом на лирическую композицию «Тримай». Официальная премьера видео состоялась сегодня на официальном YouTube-канале исполнительницы.

    В ролике Каменских появляется  обнаженная в ванной с мокрыми кудрями и в розовой шубе с яркой помадой и ровными волосами.

    «Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным.  Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!», - так прокомментировала артистка выход нового видеоклипа на своей странице в Instagram.

    Читайте также: Скандальную Ани Лорак застукали в объятиях незнакомца

    Читайте також
    Украинская музыка Настя Каменских певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ