Обнаженная в ванной: Настя Каменских полностью разделась в новом клипе

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Настя Каменских

Украинская певица презентовала новую видеоработу на песню «Тримай»

Участница популярного украинского дуэта «Потап и Настя», которая совсем недавно занялась сольной карьерой и создала проект NK, порадовала поклонников новым видеоклипом на лирическую композицию «Тримай». Официальная премьера видео состоялась сегодня на официальном YouTube-канале исполнительницы.

В ролике Каменских появляется обнаженная в ванной с мокрыми кудрями и в розовой шубе с яркой помадой и ровными волосами.

«Эта песня для меня очень личная, поэтому и лирик-видео получилось нежным и интимным. Думаю, каждая девушка узнает в этом видео себя. Когда мы влюблены, скрыть свои чувства и эмоции невозможно. Это очень трепетное и окрыляющее чувство, которое я желаю испытать каждому. Любите и будьте любимы!», - так прокомментировала артистка выход нового видеоклипа на своей странице в Instagram.

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