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    Шоу-биз

    Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

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    Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

    Лидер по количеству номинаций — Бейонсе, ее номинировали в восьми категориях

    Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми» 2021 года в 83 категориях. Полный список опубликован на сайте церемонии.

    Больше всего номинаций у Бейонсе. Она претендует на победу в восьми категориях: «Запись года» (Black Parade и Savage), «Песня года», «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-композиция», «Лучшее музыкальное видео», «Лучший музыкальный фильм».

    Еще по шесть номинаций у Тейлор Свифт, Дуа Липы и рэпера Roddy Ricch. Билли Айлиш в этом году представлена в четырех номинациях.

    Ранее «Скотч» сообщал, что думает о сериале «Корона» Елизавета II и другие члены королевской семьи

    Согласно источникам, близким к королевской семье, Елизавета II посмотрела первый сезон «Короны» почти сразу же после его премьеры. Оценить проект ее якобы убедили принц Эдвард и его жена Софи Уэссекская, которым проект очень понравился. Инсайдеры утверждали, что первая часть шоу пришлась по душе и самой Елизавете II — правда, некоторые моменты она назвала «излишне драматизированными».

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    Теги: музыка
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