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    Жизнь

    В Киевской опере прозвучат хиты Эдит Пиаф и Мирей Матье

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    В Киевской опере прозвучат хиты Эдит Пиаф и Мирей Матье

    Воссоздавать атмосферу вечернего Парижа будут волшебные Татьяна Богуславская и солистка Национального президентского оркестра Ирина Кулик

    26 ноября в 19:00 Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) совместно с Национальным президентским оркестром представят концертную программу французской музыки, посвященную 105-летию со дня рождения Эдит Пиаф.

    Песня Non, je ne regrette rien («Нет, я не жалею ни о чем») является визитной карточкой Эдит Пиаф, а также неоднократно исполнялась Мирей Матье. Композиция стала настоящим манифестом свободы и силы духа для многих поколений. Эта песня и другие хиты двух звезд французского шансона, а также произведения Поля Мориа и Джеймса Ласта звучать на сцене Киевской оперы в исполнении Национального президентского оркестра.

    Воссоздавать атмосферу вечернего Парижа будут волшебные Татьяна Богуславская и солистка Национального президентского оркестра Заслуженная артистка Украины Ирина Кулик. Дирижер Алексей Баженов.

     

    Теги: музыка театр новости
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