В Киевской опере прозвучат хиты Эдит Пиаф и Мирей Матье

Воссоздавать атмосферу вечернего Парижа будут волшебные Татьяна Богуславская и солистка Национального президентского оркестра Ирина Кулик

26 ноября в 19:00 Киевская опера (Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества) совместно с Национальным президентским оркестром представят концертную программу французской музыки, посвященную 105-летию со дня рождения Эдит Пиаф.

Песня Non, je ne regrette rien («Нет, я не жалею ни о чем») является визитной карточкой Эдит Пиаф, а также неоднократно исполнялась Мирей Матье. Композиция стала настоящим манифестом свободы и силы духа для многих поколений. Эта песня и другие хиты двух звезд французского шансона, а также произведения Поля Мориа и Джеймса Ласта звучать на сцене Киевской оперы в исполнении Национального президентского оркестра.

Воссоздавать атмосферу вечернего Парижа будут волшебные Татьяна Богуславская и солистка Национального президентского оркестра Заслуженная артистка Украины Ирина Кулик. Дирижер Алексей Баженов.