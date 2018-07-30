Олег Винник уже знает, каким будет клип на песню «Вышиванка»



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Олег Винник и Александр Скичко

Украинский артист успевает не только давать масштабные концерты на стадионах Украины, но и снимать клипы

За кулисами грандиозного праздничного шоу «З Днем народження, Україно!», которое собрало невероятное количество поклонников в столичном Ботаническом саду, популярный украинский артист Олег Винник рассказал о своих новых видеоработах.

По словам певца, работа над клипом на песню «Ты в курсе» уже окончена, а его премьера состоится в конце августа - начале сентября.

«Я впервые настолько доволен и процессом, и результатом. Съемки прошли быстро и профессионально, – рассказал Олег Винник в эксклюзивном интервью каналу «Украина». – Мои коллеги, которые уже видели клип на песню «Ты в курсе», говорят, что выглядит очень фирменно».

Также артист признался, что в скором времени планирует снять видео и на песню «Вишиванка», которую он впервые представил в праздничном шоу «З Днем народження, Україно!»:

«На создание этой композиции меня вдохновили люди, которые стали все чаще носить наши национальные костюмы. Это дух народа, наша ценность. На «Вишиванку» обязательно снимем клип – и у меня уже есть идея».