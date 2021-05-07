Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака

Актриса поделилась домашним архивом

Известная украинская актриса Ольга Сумская, вчера 6 мая праздновала серебряную свадьбу с мужем Виталием Борисюком.

По этому случаю любимый звезды в очередной раз сделал ей предложение, а она в свою очередь засыпала Сеть их свадебными фото, сделанными 25 лет назад.

На фотографиях видно, что для торжества Ольга выбрала белое, однако не совсем классическое свадебное платье, а голову украсила шляпкой с вуалью.

Свой пост Ольга сопроводила нежными словами, которые адресовала своему мужу.

«25 лет, как один день! 6 мая 1996 мы с Виталием Борисюком сказали друг другу «да»! Как быстро пролетело время ... чувства только укрепились, а воспоминания волнуют душу ... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие года! Люблю! Спасибо за романтические подарки!», — отметила актриса.

Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

«Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.