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    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака

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    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    instagram.com/olgasumska/

    Актриса поделилась домашним архивом

    Известная украинская актриса Ольга Сумская, вчера 6 мая праздновала серебряную свадьбу с мужем Виталием Борисюком.

    По этому случаю любимый звезды в очередной раз сделал ей предложение, а она в свою очередь засыпала Сеть их свадебными фото, сделанными 25 лет назад.

    На фотографиях видно, что для торжества Ольга выбрала белое, однако не совсем классическое свадебное платье, а голову украсила шляпкой с вуалью.

    Свой пост Ольга сопроводила нежными словами, которые адресовала своему мужу.

    «25 лет, как один день! 6 мая 1996 мы с Виталием Борисюком сказали друг другу «да»! Как быстро пролетело время ... чувства только укрепились, а воспоминания волнуют душу ... Дай Бог сил и вдохновения, любимый, на долгие года! Люблю! Спасибо за романтические подарки!», — отметила актриса.

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    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака
    Ольга Сумская опубликовала архивные фото в честь 25-летия брака

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Ольга Сумская
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