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    Три поколения на одном фото. Дженнифер Лопес с мамой и дочерью растрогали сеть

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    51-летняя певица Дженнифер Лопес устроила необычную съемку - Три поколения на одном фото. Дженнифер Лопес с мамой и дочерью растрогали сеть

    51-летняя певица Дженнифер Лопес устроила необычную съемку

    instagram.com/jlo/

    Поп-звезда похвасталась удивительным сходством с близкими родственницами

    Знаменитая певица редко делится рассказами о семейной жизни, предпочитая, чтобы люди обсуждали ее профессиональные достижения. Однако на этот раз Джей Ло решила изменить своим обыкновениям. Артистка снялась вместе с мамой и дочерью по особенному поводу.

    75-летняя Гваделупа Родригес и 13-летняя Эмми с радостью позировали вместе с Дженнифер. Они выстроилось в порядке смены поколений: первой была Эмми, следом за ней — сама артистка, а последней — миссис Родригес. Все трое были запечатлены в профиль, пристально глядя в одну сторону.

    instagram.com/jlo/
    instagram.com/jlo/

    Кадр был сделан для рекламы косметической линии Лопес. Певица пояснила, что ее продукты предназначены для ухода за кожей в возрасте от 7 до 77 лет. Джей Ло запустила свой бренд в первый день 2021 года. С тех пор у продукции актрисы фильма «Стриптизерши» появилось много поклонниц, она составила конкуренцию другим звездам с бьюти-линейками, включая Рианну, Кайли Дженнер, Селену Гомес и Ким Кардашьян.

    Фанаты восхитились красотой семьи звезды. «Три поколения красоты», «Потрясающе выглядите», «Невероятные люди», «Все такие красивые», «Красота — это наследственность!» — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-«Виа Гра» позагорала без трусиков на пляже.

    Артистка лежала на песке с развязаным лифом и засветила грудь и упругие ягодицы.

    «Пожалуйста, включите звук», — написала Яна Швец (настоящее имя певицы).

    Внимание фанов приковали пикантные места артистки. В комментариях они писали, что у певицы замечательные формы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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