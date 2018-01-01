Знаменитость с коляской сняли возле клиники

На протяжении двух недель фотографы пытались сделать хоть одну фотографию новорожденной дочки Ким Кардашьян. Но знаменитость тщательно оберегала малышку Чикаго от посторонних глаз. Впервые Ким была замечена вместе с девочкой возле медицинского медицинского центра в Лос-Анджелесе. Судя по всему, звезда реалити привезла малышку на плановый осмотр.



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TMZ.com Ким Кардашьян с новорожденной дочкой

Знаменитость с коляской сняли возле клиники

На протяжении двух недель фотографы пытались сделать хоть одну фотографию новорожденной дочки Ким Кардашьян. Но знаменитость тщательно оберегала малышку Чикаго от посторонних глаз.

Впервые Ким была замечена вместе с девочкой возле медицинского медицинского центра в Лос-Анджелесе. Судя по всему, звезда реалити привезла малышку на плановый осмотр. Стоит отметить, что по словам папарацци Ким с дочкой провела в клинике чуть больше получаса.

Напомним, что 15 января Ким и Канье в третий раз стали родителями. Суррогатная мать, к услугам которой звезды прибегли после того, как обнаружилось, что у Ким – проблемы со здоровьем, не позволяющие ей вынашивать ребенка, родила девочку, весом 3,345 кг. Малышку супруги назвали Чикаго.