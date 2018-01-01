Также стало известно, что знаменитости решили по‑своему отблагодарить женщину, благодаря которой на свет появилась их дочь. Приближенные к паре источники утверждают, что Ким и Канье подарили женщине рубиновый кулон, стоимостью более 10 тысяч долларов. Выбор украшения оказался неслучайным, ведь рубин — камень их новорожденной дочери. Кроме этого, за свои услуги женщина получила 115 тысяч долларов.

Напомним, что Ким Кардашьян будет кормить грудью новорожденную дочку. Как оказалось и такое возможно! Для этого Ким пришлось пройти курс специальной подготовки.