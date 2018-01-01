Папарацци застукали Ким Кардашьян с новорожденной дочкой
Знаменитость с коляской сняли возле клиники
На протяжении двух недель фотографы пытались сделать хоть одну фотографию новорожденной дочки Ким Кардашьян. Но знаменитость тщательно оберегала малышку Чикаго от посторонних глаз.
Впервые Ким была замечена вместе с девочкой возле медицинского медицинского центра в Лос-Анджелесе. Судя по всему, звезда реалити привезла малышку на плановый осмотр.
Сьогодні, 08:23
Розсилка
TMZ.com
Ким Кардашьян с новорожденной дочкой
Знаменитость с коляской сняли возле клиники
На протяжении двух недель фотографы пытались сделать хоть одну фотографию новорожденной дочки Ким Кардашьян. Но знаменитость тщательно оберегала малышку Чикаго от посторонних глаз.
Впервые Ким была замечена вместе с девочкой возле медицинского медицинского центра в Лос-Анджелесе. Судя по всему, звезда реалити привезла малышку на плановый осмотр. Стоит отметить, что по словам папарацци Ким с дочкой провела в клинике чуть больше получаса.
Также стало известно, что знаменитости решили по‑своему отблагодарить женщину, благодаря которой на свет появилась их дочь. Приближенные к паре источники утверждают, что Ким и Канье подарили женщине рубиновый кулон, стоимостью более 10 тысяч долларов. Выбор украшения оказался неслучайным, ведь рубин — камень их новорожденной дочери. Кроме этого, за свои услуги женщина получила 115 тысяч долларов.