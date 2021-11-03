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    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях

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    Блогерша&nbsp;Джозефин Ливин - Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша Джозефин Ливин
    instagram.com/josephinelivin/

    Девушка раскрыла специальные позы, чтобы выглядеть подтянуто на фото

    Блогерша раскрыла секретные позы, которые ее коллеги применяют на фото в соцсетях, чтобы выглядеть подтянутыми. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

    Джозефин Ливин (Josephine Livin) запечатлела себя в спортивном костюме, состоящем из голубого кроп-топа и розовых легинсов с высокой посадкой. На первом кадре она специально выставила ногу вперед и слегка повернула плечо к камере, чтобы выглядеть стройнее. На втором фото она опустила легинсы и показала, что на самом деле у нее полный живот.

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    на весь екран згорнути
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях
    instagram.com/josephinelivin/

    Кроме того, Ливин сфотографировалась в зеркале в раздельном купальнике, верх которого выполнен в желтом цвете, а низ — в черном. На кадре видно подтянутое тело и очертания пресса блогерши. Следом она показала снимок, на котором сидит в этом же наряде на шезлонге с сутулой спиной и демонстрирует складки на боках и животе.

    Помимо этого, девушка попозировала на фоне бассейна, сидя спиной к камере в бикини с леопардовым принтом. На первом фото она запечатлена с прямой спиной и подтянутыми плавками, демонстрируя круглые ягодицы. На следующем кадре Ливин сгорбилась и опустила плавки ниже. Таким образом, ее фигура визуально изменилась, и на теле стали видны жировые складки.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

    24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях