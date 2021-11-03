Блогерша показала, как стройно выглядеть на фото соцсетях

Девушка раскрыла специальные позы, чтобы выглядеть подтянуто на фото

Блогерша раскрыла секретные позы, которые ее коллеги применяют на фото в соцсетях, чтобы выглядеть подтянутыми. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

Джозефин Ливин (Josephine Livin) запечатлела себя в спортивном костюме, состоящем из голубого кроп-топа и розовых легинсов с высокой посадкой. На первом кадре она специально выставила ногу вперед и слегка повернула плечо к камере, чтобы выглядеть стройнее. На втором фото она опустила легинсы и показала, что на самом деле у нее полный живот.

Кроме того, Ливин сфотографировалась в зеркале в раздельном купальнике, верх которого выполнен в желтом цвете, а низ — в черном. На кадре видно подтянутое тело и очертания пресса блогерши. Следом она показала снимок, на котором сидит в этом же наряде на шезлонге с сутулой спиной и демонстрирует складки на боках и животе.

Помимо этого, девушка попозировала на фоне бассейна, сидя спиной к камере в бикини с леопардовым принтом. На первом фото она запечатлена с прямой спиной и подтянутыми плавками, демонстрируя круглые ягодицы. На следующем кадре Ливин сгорбилась и опустила плавки ниже. Таким образом, ее фигура визуально изменилась, и на теле стали видны жировые складки.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Мадонны обругали за неприличную фотосессию в латексном белье.

24-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых она запечатлена в неприличной позе, а именно — стоя на четвереньках спиной к фотографу. Она одета в черное нижнее белье — полупрозрачный облегающем комбинезон с латексными вставками, который оформлен корсетным верхом с декольте. Образ манекенщицы дополнили чулки, туфли на каблуке и макияж в стиле smoky eyes

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