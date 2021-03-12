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    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)

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    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)

    Стоимость дома составляет примерно миллион долларов

    В Сети появились кадры элитного загородного дома звездной четы Потапа и Насти Каменских, которая недавно выпустила зажигательный трек.

    Дом расположен в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы. Уютный двухэтажный особняк влюбленных выполнен в итальянском стиле и разместился на 13,5 сотки земли. Об этом передает программа «Викриття» на телеканале Кyiv Live.

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    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)
    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)
    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)
    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)
    Как выглядит шикарный особняк Потапа и Насти Каменских под Киевом (фото)

    На территории дома есть бассейн, зона для отдыха с садовой мебелью и подсобное помещение. Внутри же жилье супругов выполнено в светлых тонах — об этом свидетельствуют домашние фотографии и видео, которыми Настя часто делится в своем Instagram.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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