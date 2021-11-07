Шоумен Дурнєв відплатив телеканалу «ТЕТ», який привласнив його прізвище

Укрпатент поки що не зареєстрував заявки Олексія Дурнєва, які він направив протягом 2018-2020 років: «Дурнев смотрит сторис», «Дурнев», Durnev, Durnev shop.

Суд визнав недійсними свідоцтва на торговельну марку, де використовувалося прізвище Олексія Дурнєва

Печерський районний суд Києва став на бік українського шоумена Олексія Дурнєва, який судився зі своїм колишнім каналом «ТЕТ». Феміда визнала недійсними чотири свідоцтва на торговельну марку «Дурнев», «Дурнєв», «Дурнєв+1», «Дурнев+1», які належать приватному акціонерному товаристві «Телекомпанія «ТЕТ» і у назві яких використовується прізвище телеведучого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 16 вересня.

У травні 2020 року позов до суду подав український шоумен і колишній ведучий телеканалу «ТЕТ» Олексій Дурнєв. У позові сказано, що 26 вересня 2017 року Дурнєв подав заявку до Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) на реєстрацію знака для товарів і послуг «Доктор Дурнев». Згодом Укрпатент відповів телеведучому, що не може провести вказану реєстрацію. Все через те, що заявлене словесне позначення є дуже схожим настільки із тим, яке офіційно закріплене за телеканалом «ТЕТ». Річ у тім, що 18 січня 2013 року телеканал подав чотири заявки на реєстрацію свідоцтва на торговельну марку під назвами «Дурнев», «Дурнєв», «Дурнєв+1», «Дурнев+1». У підсумку 10 лютого 2014 року така реєстрація відбулася і «ТЕТ» став власником вказаних чотирьох свідоцтв.

Дані з сайту Укрпатенту

Натомість, як вважає Олексій Дурнєв, видані телеканалу «ТЕТ» свідоцтва України на знак для товарів і послуг, відтворюють його прізвище. При цьому він не надавав такої згоди, як того вимагає Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З твердженням позивача категорично не погодився телеканал. Там пояснили, що Дурнєв має довести, що він був відомою особою на 18 січня 2013 року. Тобто на момент подачі телеканалом заявок до Укрпатенту.

Більше того представники телеканалу «ТЕТ» замовили у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції експертизу у сфері інтелектуальної власності. Двоє експертів, відповідаючи на запитання: «Чи був Олексій Дурнєв на 18 січня 2013 року особою, чиї заслуги визнані людством? Чи був відомою в Україні особою? Чи був популярним в професійних областях, а його ім'я стійко асоціювалося з Україною?», сказали, що Дурнєв не був відомою особою. Звідси експерти зробили висновок, що знаки для товарів і послуг, зареєстровані за телеканалом «ТЕТ», не відтворювали прізвище Олексія Дурнєва.

Крім цього, відповідач просив суд відмовити Дурнєву у задоволенні позову через позовну давність. Аргументи були такими: «ТЕТ» реєстрував знаки для товарів і послуг на всі свої телевізійні проєкти. Реєстрація позначень «Дурнев», «Дурнєв», «Дурнєв+1», «Дурнев+1» не була вийнятком і позивач міг про це дізнатися, співпрацюючи з телеканалом. На думку представника відповідача, не існує жодної поважної причини чому Дурнєв раніше (а не у 2020 році, коли подав позов) не перевірив базу даних зареєстрованих знаків для товарів і послуг.

Ведучий Олексій Дурнєв у програмі «Дурнев+1», яка виходила на телеканалі «ТЕТ». Скріншот з відео

Разом з тим представник позивача, адвокат Максим Коваль надав суду додаткові докази того, що його клієнт був відомою особою. Зокрема, це підтверджували скріншоти з Youtube, датовані 2011-2013 роками.

Також представник Дурнєва надав висновок експертизи інтелектуальної власності, який склала судовий експерт Катерина Сопова. Вона з’ясувала, що відомим ведучим Олексій Дурнєв став у 2011 році завдяки проєкту «Люмпени». Цей проєкт мав високу популярність у соціальній мережі «Вконтакті», після якого Олексія Дурнєва запросили на телеканал «ТЕТ» ведучим програми «Дурнев+1», яка змістовно не відрізнялась від «Люмпенів». Звідси судовий експерт зробила висновок про «широке розповсюдження у засобах масової інформації та мережі Інтернет відомостей про фізичну особу Олексія Дурнєва, який знаний в Україні та внаслідок своєї професійної діяльності набув широкої популярності як телеведучий, інтернет-блогер та актор».

Суд взяв до уваги саме цю експертизу, наголосивши, що вона є повна та обґрунтована. Що стосується експертизи, яку замовляв телеканал, то, на думку Феміди, у ній допущені порушення (зокрема, експерти під час аналізу посилалися лише на одне джерело). До того ж у судовому засіданні експерти Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції не змогли чітко пояснити, з яких критеріїв вони виходили, проводячи таке дослідження.

«З урахуванням встановлених обставин на наданих позивачем доказів, реєстрація спірних знаків була здійснена з порушенням прав позивача, а відтак, відповідно до ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, які були видані на ім`я ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ», підлягають визнанню недійсними повністю», – вважав суд.

Окремо варто зауважити, що Укрпатент поки що не зареєстрував й інші заявки, які протягом 2018-2020 років направив Олексій Дурнєв: «Дурнев смотрит сторис», «Дурнев», Durnev, Durnev shop.

Дані з сайту Укрпатенту

Як відомо, днями шоумен Олексій Дурнєв в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив, що Дурнєв – це його справжнє прізвище і в дитинстві він його соромився.

Ну звісно, (у дитинстві – «Главком») соромився. Коли вступав до міського ліцею в Маріуполі – це найкраща школа Маріуполя – і там треба було складати іспити, я підписав екзаменаційний лист маминим дівочим прізвищем Ткаченко. Був би зараз Ткаченко. Тато вдома влаштував скандал. І так я залишився Дурнєвим», – розповів ведучий. Також він визнав, що у дитинстві навіть мріяв змінити прізвище.