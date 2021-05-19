50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Первое фото малышки

50-летняя британская супермодель родила дочь

«Черная пантера» известна бурной личной жизнью. Звезда подиумов и глянца крутила романы с такими знаменитыми мужчинами, как Майк Тайсон, Владислав Доронин, Лиам Пейн, Луи Камельери. Но отношения с ними не увенчались браком. Кроме того, Наоми мечтала о счастье материнства

Сегодня Кэмпбелл удивила поклонников. Британка показала трогательное фото, на котором были запечатлены крошечные детские ножки в ее руках. Модель рассказала о том, что стала мамой.

«Прекрасная маленькая малышка выбрала меня своей мамой. Для меня большая честь иметь эту нежную душу в своей жизни. Нет слов, чтобы описать все эмоции, которыми я теперь делюсь с тобой, мой ангел. Нет большей любви!» — призналась Наоми.

instagram.com/naomi/

Пользователи осыпали новоиспеченную маму теплыми поздравлениями. «Вот это настоящее женское счастье!», «Вот это да! Самый счастливый день в жизни!», «Вот это сюрприз! Поздравляем тебя!», «Прими наши поздравления! Это так замечательно!», «Так классно! Будьте здоровы и счастливы!», «Невероятная новость! Как здорово, что ты поделилась!», «Счастья маме и малышке!», «Материнство – самая большая радость в жизни! Наслаждайся!», «Какое нежное и трогательное фото. Шлю тебе свой воздушный поцелуй и обнимаю!», «Очень удивлена! Поздравляю с появлением большой любви!» — отметили фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии