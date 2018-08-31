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    Шоу-биз

    В черном мини: Маша Ефросинина показала, как готовится ко второму эфиру «Танцев со звездами»

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    Маша Ефросинина и Максим Леонов - В черном мини: Маша Ефросинина показала, как готовится ко второму эфиру «Танцев со звездами»
    Маша Ефросинина и Максим Леонов

    На страничках в соцсетях украинские звезды перестали публиковать гламурные фоточки

    Теперь на официальных страницах участников проекта «Танцы со звездами» все посты посвящены репетициям, травмам и хореографическим поддержкам.

    Несколько дней назад, Scotch публиковал, как готовятся к эфиру Оксана Марченко с Дмитрием Чаплиным, а уже сегодня снимкам из танцевального зала поделилась Маша Ефросинина.

    Для репетиции нового номера для второго эфира шоу Маша нарядилась в облягающее черное платье-мини и босоножки для танцев.

    «Вчера спросила у вас, какой танец будем танцевать в это воскресенье! Не угадал никто», - прокомментировала снимок телеведущая.

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    Стоит отметить, что в первом эфире «Танцев со звездами» и Маша Ефросинина и ее партнер Максим Леонов исполнили страстную румбу, а чем будут удивлять в это воскресенье, пока остается загадкой.

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