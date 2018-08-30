Оксана Марченко призналась, что ей сложно выучить новый танец за одну неделю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оксана Марченко и ее партнер Дмитрий Чаплин

Участница проекта «Танцев со звездами» рассказала, как проходит подготовка ко второму эфиру проекта

К телеведущей Оксане Марченко приковано пристальное внимание украинцев и СМИ. Как ранее сообщал Scotch, участие в проекте «Танцы со звездами» супруги Виктора Медведчука и кумы президента РФ вызвало настоящую скандал в сети. Сначала журналисты ТСН высказались против участия телеведущей в проекте и написали открытое письмо руководству телеканала «1+1», а потом, перед презентацией проекта патриотично настроенные активисты устроили акцию протеста.

Но все это не остановило телеведущую и она согласилась выйти на паркет.

«Когда я решалась на участие в проекте «Танцы со звездами», я думала, что за неделю выучить новый танец будет очень просто и я без проблем буду с этим справляться. Ах, как же я ошибалась... Но мы с Дмитрием Чаплиным настроены решительно и делаем все возможное, чтобы выступить достойно и удивить вас.

И если на прошлой неделе у нас был спокойный и нежный танец, то сейчас мы готовим очень страстный, рожденный с женщиной танец, где есть вся гамма чувств: и страсть, и ревность, и огонь, и гордость, и, конечно, любовь…интересно, что из этого всего нам удастся передать лучше?», - написала Оксана Марченко в сети и опубликовала небольшой видеоролик.

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 30 Авг 2018 в 1:31 PDT

Напомним, что кроме журналистов и активистов, против участия Оксаны Марченко в шоу высказалась и ее коллега по цеху телеведущая Маша Ефросинина.

По мнению Ефросининой, из-за участия Марченко проект «Танцы со звездами» приобретает политический окрас.

«Во всём мире формат «Танцев со звездами» не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни остальные участники не являются причиной того, что наш сезон приобретает политический окрас. Однако я всё-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!», - написала Ефросинина на своей странице в Instagram.



